Николаевский завод «Зоря»-«Машпроект» изготавливает противотанковых «ежей» и дает городу транспорт для грузоперевозок

ГП «Зоря»-«Машпроект» присоединилось к созданию защитных сооружений. В двух цехах завода идет работа по изготовлению противотанковых «ежей».

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По словам генерального директора Алексея Жуковца, уже изготовлено более 50 единиц таких противотанковых заграждений.

— Мы сделали уже более 50 ежей. Два цеха предприятия постоянно работают на их изготовление. Из всех подразделений сносим металл, пригодный для этих целей: швеллер, балку, тавр. Постоянно работают несколько бригад. Это то, что мы сегодня можем быстро сделать, для этого у нас есть и материалы и производственные возможности. Нашему городу мы также предоставляем транспорт для решения задач по грузоперевозкам, - сообщил он.

Отмечается, что 25 февраля на предприятии был создан штаб территориальной обороны, в который вошли руководители ключевых направлений работы предприятия. Штаб контролирует ситуацию на предприятии, принимает решение о защите самого комплекса и оказании помощи городу.

— Наша первоочередная задача – сделать все возможное для сохранения нашего уникального коллектива, защитить наших людей, оказать им помощь. В режиме дежурства работает сегодня наша поликлиника. Работники завода могут получить там медицинскую помощь. На предприятии заранее был подготовлен ряд бомбоубежищ. Укрытия могут вместить в общей сложности до 8 тысяч человек, - отметил Алексей Жуковец.

Все объекты тщательно охраняются. Для защиты и поддержания правопорядка на территории предприятия создан отряд территориальной обороны. В составе отряда – 150 работников предприятия-добровольцев, осуществляющих круглосуточное дежурство на территории ГП «Зоря»-«Машпроект».