Госпогранслужба опубликовала список наименее загруженных пунктов пропуска

Поток граждан на границе Украины со странами ЕС и Молдовы и уровень загруженности пунктов пропуска пошли на убыль.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Наименее загруженными являются пункты пропуска:

на границе с Польшей: «Ягодин», «Устилуг» и «Краковец»; на границе со Словакией: пешеходный «Малые Селменцы»; на границе с Венгрией: во всех пунктах пропуска от 10 до 50 автомобилей; на границе с Румынией: «Солотвино»; на границе с Молдовой: все свободны.

Отмечается, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.

Сотрудники службы напомнили, что при себе нужно иметь минимальный пакет документов для установления личности. Для лиц, сопровождающие детей также требуются соответствующие документы.

«Пограничники Украины, а также наши зарубежные коллеги прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины», - сказано в сообщении.

Отмечается, что количество автомобилей, ожидающих пересечение границы, уменьшилось, примерно, с 15 тысяч до 6,5 тысячи автомобилей. Очереди пешеходов – 50-180 человек.

Напомним, что ранее в «Укрзалізниці» рассказали, где можно оперативно пересечь границу со странами ЕС тем, кто намерен покинуть страну.