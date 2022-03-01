В Сумской области состоялся первый обмен пленными

В Сумской области, в которой идут активные бои с российскими оккупантами, состоялся первый обмен пленными.

Об этом сообщает Глава Сумской облгосадминистрации.

Взамен на одного российского офицера военной полиции - мы вернули пять «наших» людей с терробороны.

Список освобожденных украинских бойцов:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района. Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года. Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, Сумы. Солонарь Олег Викторович, 1974 года, Сумы.

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Напомним, что ранее, в Николаевской области двое российских оккупантов сдались в плен.