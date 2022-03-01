На Николаевщине круглосуточно работают подразделения областной стражи – патрулируют улиц, ищут мародеров, охраняют объекты и доставляют гумпомощь

В Николаевской области круглосуточно работают подразделения Николаевской областной стражи.

Об этом сообщает Николаевская областная стража.

Представители стражи осуществляют патрулирование улиц, выявляют мародеров, оказывают помощь, доставляют гуманитарную помощь, осуществляют охрану объектов.

Телефоны колл-центра Николаевской областной стражи:



0512 37-24-48

0512 37-24-38

0512 37-24-65

Телефоны горячих линий полиции:



0512 53-13-31

0512 40-94-89

0512 53-12-71

0512 34-11-98

Горожан просят сообщать только важную информацию, потому что одновременно могут звонить по телефону другие люди, которым реально угрожает опасность!