В пограничном российском Белгороде больницы прекратили принимать гражданских – они забиты ранеными военными

Российские журналисты выяснили, что городские больницы Белгорода, который расположен в полусотне километров от Харькова, перестали принимать пациентов среди гражданского населения. Теперь там лечат исключительно раненых российских военных.

Об этом сообщает «Новая газета».

Журналисты оппозиционного издания «Новая газета» узнали, что несколько городских больниц Белгорода полностью перепрофилировали на лечение раненых российских военнослужащих, привезенных из Украины.

Городская больница №2, которую считают одной из лучших в области и городе, сейчас работает только на прием раненых военных. Корреспондент издания сообщил, что видел в больнице российских военных с легкими ранениями, для лечения которых в первую очередь привлекают хирургов. Также стало известно, что врачей травмпункта созвали на совещание для «обсуждения военной повестки дня».

В свою очередь, сотрудники одного из частных медучреждений города рассказали журналистам, что их персонал также привлекли к лечению российских оккупантов.

Напомним ранее сообщалось, что мобильный госпиталь армии РФ в оккупированном Крыму забит ранеными военными, а морг – убитыми.