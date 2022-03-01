Гуманитарный штаб Николаевщины с сегодняшнего дня оказывает помощь не только военным, но и гражданским

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что с сегодняшнего дня, 2 марта, Гуманитарный штаб оказывает помощь не только военным и подразделениям ТРО, но и гражданскому населению.

Об этом она написала в Телеграмм.

«Начинаем развозить продукты питания и товары первой необходимости нуждающимся маломобильным группам населения во всех районах города Николаева. Телефон координатора по этому направлению – 0935067679», - говорится в сообщении.

Анна Замазеева попросила горожан не оставаться равнодушными к окружающим и если рядом живут пожилые люди, которым нужна помощь – помогать самим или сигнализировать в штаб.

По ее словам, некоторые населенные пункты в окрестностях Николаева оказались «отрезанными» от города, поэтому этот вопрос вынесли в отдельное направление. Будут доставлять продукты питания и все, что необходимо в эти населенные пункты, координируя логистику с нашими блокпостами и подразделениями ТРО.

Телефон координатора по этому направлению – 0935040098

«В центре города Николаева, в районе пересечения улиц Соборной и Шевченко, работают пункты приема гуманитарной помощи. Если Вы можете и хотите помочь тем, кто в этом нуждается, приносите все туда. Всех волонтеров, которые готовы присоединиться к развозу помощи нашим гражданам в своих районах, прошу обращаться к координатору – 0935067679», - говорится в сообщении.

Также она добавила, что наши подразделения ВСУ и территориальной обороны работают и защищают регион от рашистского нашествия.