На «Николаевводоканале» заверили, что у них хватает реагентов для обеззараживания воды, поэтому призвали не верить фейкам

Жителей Николаеве призывают не верить в фейковую информацию о некачественной воде из кранов.
Об этом сообщили в мэрии Николаева.
Отмечается, что в социальных сетях активно распространяется информация, что будто бы работники КП «Николаевводоканал» начинают экономить хлор и соответственно качество воды значительно ухудшается.
«Официально сообщаем, что у предприятия есть достаточные запасы реагентов! Поэтому обеззараживание проводится в полном объеме. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным каналам для получения информации», - указано в сообщении.