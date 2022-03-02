На «Николаевводоканале» заверили, что у них хватает реагентов для обеззараживания воды, поэтому призвали не верить фейкам

Жителей Николаеве призывают не верить в фейковую информацию о некачественной воде из кранов.

Об этом сообщили в мэрии Николаева.

Отмечается, что в социальных сетях активно распространяется информация, что будто бы работники КП «Николаевводоканал» начинают экономить хлор и соответственно качество воды значительно ухудшается.