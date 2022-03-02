На «Николаевводоканале» заверили, что у них хватает реагентов для обеззараживания воды, поэтому призвали не верить фейкам

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02.03.2022 12:47

Жителей Николаеве призывают не верить в фейковую информацию о некачественной воде из кранов.

Об этом сообщили в мэрии Николаева.

Отмечается, что в социальных сетях активно распространяется информация, что будто бы работники КП «Николаевводоканал» начинают экономить хлор и соответственно качество воды значительно ухудшается.

«Официально сообщаем, что у предприятия есть достаточные запасы реагентов! Поэтому обеззараживание проводится в полном объеме. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным каналам для получения информации», - указано в сообщении.

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