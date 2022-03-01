Замазеева заявила, что гуманитарный штаб работает на полную мощь и попросила николаевцев привозить продукты, воду, одежду

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что гуманитарный штаб работает на полную мощность. Однако, нужда продуктах, одежде, средствах гигиены все так же существует.
Об этом она написала в Телеграмм.
Она поблагодарила всех, кто присоединился к помощи. В штаб продолжают собирать все необходимое, а именно:
- продукты питания (не скоропортящиеся)
- крупы, макароны
- питьевая вода в бутылках
- теплые вещи
- средства гигиены
Все систематизируем, подсчитываем, проверяем и сортируем!
Анна Замазеева добавила, что первая помощь уже отправлена по районам города Николаева и развезется наиболее нуждающимся.
«Спасибо, николаевцы, Вы лучшие! Наш импровизированный «колл-центр» получает сотни звонков с предложениями о помощи!» - подчеркнула глава Николаевского облсовета.
Также она напомнила контактные телефоны:
- Гуманитарно-социально вопрос по городу – 0935067679
- Вопрос по населенным пунктам, которые оказались «отрезанными» от города – 0935040098
Напоследок она добавила, что сегодня все жители объединились и не остались безразличными к окружающим, которым нужна помощь. И именно поэтому мы обречены на победу!