Замазеева заявила, что гуманитарный штаб работает на полную мощь и попросила николаевцев привозить продукты, воду, одежду

прочтения: 1398
02.03.2022 15:48

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что гуманитарный штаб работает на полную мощность. Однако, нужда продуктах, одежде, средствах гигиены все так же существует.

Об этом она написала в Телеграмм.

Она поблагодарила всех, кто присоединился к помощи. В штаб продолжают собирать все необходимое, а именно:

- продукты питания (не скоропортящиеся)

- крупы, макароны
- питьевая вода в бутылках
- теплые вещи
- средства гигиены

Все систематизируем, подсчитываем, проверяем и сортируем!

Анна Замазеева добавила, что первая помощь уже отправлена ​​по районам города Николаева и развезется наиболее нуждающимся.

«Спасибо, николаевцы, Вы лучшие! Наш импровизированный «колл-центр» получает сотни звонков с предложениями о помощи!» - подчеркнула глава Николаевского облсовета.

Также она напомнила контактные телефоны:
- Гуманитарно-социально вопрос по городу – 0935067679
- Вопрос по населенным пунктам, которые оказались «отрезанными» от города – 0935040098

Напоследок она добавила, что сегодня все жители объединились и не остались безразличными к окружающим, которым нужна помощь. И именно поэтому мы обречены на победу!

    Фотофакт