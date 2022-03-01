Несмотря на обстрелы в области, ГК «Прометей» ежедневно осуществляет поставки необходимого в адрес украинской армии

Компания «Прометей выделила 500 тысяч гривен на оказание гуманитарной помощи ВСУ и Теробороне.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня, несмотря на тяжелое положение в Николаевской области, и опасность обстрела, мы доставили необходимые товары нашим бойцам. Без преуменьшения, эти поездки зачастую проходят на грани…, поскольку некоторые сотрудники, в какой-то степени, также оказываются одними из участников боевых действий», - рассказали сотрудники «Прометея» – участники инициативной группы по оказанию гуманитарной помощи «Эта война многих выбила из колеи: предприятия закрываются, люди бросают свои дома в «горячих точках» и уезжают в более безопасные места. Но наша Команда понимает, если мы не можем остановить кровопролитие, то мы можем помогать. Помогать тем, кто на передовой сражается за нашу землю, чтобы было где строить дома и сеять хлеб», - подчеркнули в компании.

На сегодняшний день мы работаем в двух направлениях: ПОМОЩЬ АРМИИ и ПОДДЕРЖКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. Оба направления сейчас являются для ГК «Прометей» стратегическими.

«Продолжая работать - мы рискуем, но мы понимаем, что просто говорить и ничего не делать – это не позиция. Обеспечивая производственный цикл, мы делаем общую работу по поддержанию продовольственной безопасности страны» - заявил основатель компании «Прометей» РАФАЭЛЬ ГОРОЯН.

Как ранее сообщалось, Компанией «Прометей создан межрегиональный склад по сбору гуманитарной помощи и организована логистика для отгрузки помощи армии.

ГК «Прометей» также принимает заявки организаций на оказание гуманитарной помощи и просит всех неравнодушных присоединится к этой инициативе.

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