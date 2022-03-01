Шамрай заявила, что за прошедшие сутки раненных не было, а больницы Николаева готовы оказывать неотложную помощь 24/7

Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай сообщила, что все медицинские учреждения города готовы предоставлять неотложную помощь раненым. У медиков есть все необходимое.

Соответствующее видео опубликовано на странице управления в Facebook.

По ее словам, если будут ситуации, когда в медицинской помощи будут нуждаться и военные, и гражданское население, то медики к этому готовы.

— Мы обеспечены абсолютно всем необходимым. Разработаны механизмы доезда наших работников по городу, если они будут на тот период не на дежурстве для усиления всех ургентных служб. Учреждения обеспечены медикаментами, перевязочными материалами, питанием. Сегодня работаем в штатном режиме за предыдущие сутки раненные не поступали, - сообщила Шамрай.

Напомним, что из-за обстрелов российских оккупантов 26 февраля в лечебных учреждениях Николаева находилось шесть раненных гражданских человек.