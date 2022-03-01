Шамрай рассказала, где могут принять николаевских рожениц, если Варваровский и Ингульский мосты будут разведены

Начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай рассказала, куда обращаться роженицам, если Южнобугский и Ингульский мосты будут разведены.

Соответствующее видео опубликовано на странице управления в Facebook.

Во-первых, она поделилась положительной новостью, что с 24 февраля в Николаеве родилось 50 малышей. В частности, сегодня - двойня.

На сегодняшний день, в Николаеве в штатном режиме работает три роддома и там предоставляют всю необходимую помощь.

Если Варваровский мост будет разведен, то роженицы могут обращаться в Николаевскую центральную районную больницу, при которой есть родильный дом.

Если разведен Ингульский мост, то принят рожениц могут в микрорайоне Соляные - там дислоцируется бригада скорой медицинской помощи, в микрорайоне Северный функционирует семейная амбулатория, где медики смогут принять роды. Если будет возможность, то рожениц будут перевозить в ближайшие роддома. По словам Ирины Шамрай, такие случаи уже были и все закончилось хорошо.

Напомним, что в николаевской горбольнице №5 за время комендантского часа родились два мальчика.