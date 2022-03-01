Начальница горздрава Николаева заверила, что запасы инсулина есть, а при неотложных состояниях попросила вызывать «скорую»

Руководитель городского управления здравоохранения Ирина Шамрай призвала инсулинозависимых пациентов не волноваться, так как в Николаеве запасов достаточно.

Об этом она сообщила в среду, 2 марта, в видеообращении, передает «Преступности.НЕТ».

— Есть запас инсулина. Наши эндокринологи работают, рецепты дистанционно выписывают. Если будут какие-то точечные перебои, то запас есть у городского эндокринолога на базе горбольницы №1. Отделение эндокринологии работает сейчас. При неотложных состояниях вызывайте скорую помощь, обращайтесь, и необходимая помощь будет предоставлена. Единственное, мы ограничены в плановых видах помощи, но, я думаю, что вы нас понимаете. Сегодня даже работали в стоматологии, оказывали помощь пациентам, - заявила она.

Напомним, что 28 февраля управление здравоохранения опубликовало список и график работающих николаевских аптек. В трех из них продают инсулин.