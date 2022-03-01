В Николаеве курсируют троллейбусы и трамваи

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ситуация в городе по состоянию на утро 3 марта спокойная. А также рассказал, как сегодня работает коммунальный транспорта.

Об этом он написал в Телеграмм.

По улицам курсирует электротранспорт. Маршруты троллейбусов:

3-я Слободская - микрорайон Намыв (с берегом) улица Строителей – железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская») №3 (ЧСЗ - 10-я Военная) №6 (Промзона – Центральный рынок).

За перемещением транспорта горожане могут следить в мобильных приложениях CityBus и EWay.