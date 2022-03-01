В Николаеве курсируют троллейбусы и трамваи

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ситуация в городе по состоянию на утро 3 марта спокойная. А также рассказал, как сегодня работает коммунальный транспорта.
Об этом он написал в Телеграмм.
По улицам курсирует электротранспорт. Маршруты троллейбусов:
3-я Слободская - микрорайон Намыв (с берегом)
улица Строителей – железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»
Маршруты трамваев:
№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»)
№3 (ЧСЗ - 10-я Военная)
№6 (Промзона – Центральный рынок).
За перемещением транспорта горожане могут следить в мобильных приложениях CityBus и EWay.