«Укрзалізниця» опубликовала список эвакуационных поездов с горячих точек – проезд на них бесплатный

«Укрзалізниця» делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Теперь пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:

- №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск

- №3/4 Запорожье – Ужгород

- №5/6 Мариуполь - Рахов

- №7/8 Киев – Черновцы

- №15/16 Харьков - Рахов

- №17/18 Харьков – Ужгород

- №21/22 Харьков - Трускавец

- №25/26 Одесса - Рахов

- №29/30 Киев – Ужгород

- №31/32 Кривой Рог – Ужгород

- №35/36 Одесса - Перемышль

- №37/38 Одесса – Ужгород

- №41/42 Днепр – Трускавец

- №45/46 Краматорск – Ужгород

- №49/50 Киев – Трускавец

- №55/56 Киев - Рахов

- №57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп

- №77/78 Одесса – Ковель

- №81/82 Киев – Ужгород

- №85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель

- №91/92 Киев – Львов

- №95/96 Киев - Рахов

- №97/98 Киев – Ковель

- №114/113-142/141 Лиман – Львов

- №119/120 Запорожье – Львов

- №129/130 Кременчуг - Ворохта

- №149/150 Полтава – Черновцы

- №135/136 Одесса – Черновцы

- №249/250 Киев – Черновцы

- №749/750 Киев – Ивано-Франковск

- № 705 Дарница – Киев Пас – Львов

- № 715 Дарница – Киев Пас – Львов

- № 723 Харьков – Львов

- №747 Киев – Тернополь.

Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.