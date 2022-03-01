«Укрзалізниця» опубликовала список эвакуационных поездов с горячих точек – проезд на них бесплатный

«Укрзалізниця» делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Теперь пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:
- №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск
- №3/4 Запорожье – Ужгород
- №5/6 Мариуполь - Рахов
- №7/8 Киев – Черновцы
- №15/16 Харьков - Рахов
- №17/18 Харьков – Ужгород
- №21/22 Харьков - Трускавец
- №25/26 Одесса - Рахов
- №29/30 Киев – Ужгород
- №31/32 Кривой Рог – Ужгород
- №35/36 Одесса - Перемышль
- №37/38 Одесса – Ужгород
- №41/42 Днепр – Трускавец
- №45/46 Краматорск – Ужгород
- №49/50 Киев – Трускавец
- №55/56 Киев - Рахов
- №57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп
- №77/78 Одесса – Ковель
- №81/82 Киев – Ужгород
- №85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель
- №91/92 Киев – Львов
- №95/96 Киев - Рахов
- №97/98 Киев – Ковель
- №114/113-142/141 Лиман – Львов
- №119/120 Запорожье – Львов
- №129/130 Кременчуг - Ворохта
- №149/150 Полтава – Черновцы
- №135/136 Одесса – Черновцы
- №249/250 Киев – Черновцы
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск
- № 705 Дарница – Киев Пас – Львов
- № 715 Дарница – Киев Пас – Львов
- № 723 Харьков – Львов
- №747 Киев – Тернополь.
Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.