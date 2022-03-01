Мэр Николаева опубликовал список работающих аптек

По состоянию на четверг, 3 марта, в Николаеве работает 22 аптеки. Мэр города Александр Сенкевич опубликовал точные адреса.

Об этом он написал в Телеграмм.

Мэр призвал беречь себя и не выходить без особой нужды из дома.