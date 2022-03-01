Пленному российскому офицеру стало стыдно за вторжение в Украину, когда он узнал, что Усик и Ломаченко вышли ее защищать

Пленному российскому подполковнику СОБРа Дмитрию Астахову стало стыдно за вторжение на территорию Украины, после того, как он узнал, что Усик и Ломаченко вышли защищать свою родную страну.

Об этом сообщил советника Министра Внутренних Дел Украины Антон Геращенко.

Российский оккупант сказал, что ему стало стыдно после того, как его любимые украинские спортсмены взяли в руки оружие.

«Я посмотрел выступление ваших профессиональных боксеров, которых я всегда смотрел на родине. Усик и Ломаченко – это мои любимые герои, реально, я нисколько не лукавлю. Эти люди просто готовы взять в руки оружие. Они говорят: «мы вас сюда не звали». И мне становится реально стыдно за то, что мы пришли в эту страну, на территорию Украины», - подчеркнул он.

Пленный также сказал, что не знает зачем Россия вторглась на территорию Украины.

«Женщина рассказывала нам случай: она стоит и плачет. Мне просто стыдно. Я не знаю, почему мы так поступили, вернее догадываюсь. Потому что мы мало знали, мало думали своей головой» - добавил Астахов.

«Просто принесли горе на эту землю. Я не знаю сколько нужно времени чтобы искупить это и возможно ли это» - подытожил он.

Напомним, что ранее украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик записался в тероборону Киева.