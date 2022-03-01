Оккупанты в Херсоне могли оставить взрывоопасные предметы возле здания СБУ и ГУНП

Полиция Херсона предупредила местных жителей о том, что российские оккупанты после проникновения на территорию ГУНП и Управления СБУ могли оставить взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает Херсонский городской совет в Facebook.

«По предварительной информации, на территорию ГУНП в Херсонской области по улице Лютеранская, 4 и Управления СБУ по улице Лютеранская, 1 коварно проникли оккупанты, которые могли оставить после себя в зданиях и вокруг взрывоопасных предметов», - сказано в сообщении.

Администрация города просит жителей окрестных домов не приближаться к указанным зданиям, пока территория не будет проверена.

«Уважаемые херсонцы! С целью сохранения жизни и здоровья не пытайтесь попасть на территорию ГУНП и УСБУ. Сейчас там работают специалисты-взрывотехники».

Напомним, что ранее российские оккупанты в Херсоне сожгли ТРЦ «Фабрика» – теперь там ловят мародеров.