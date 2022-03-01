Мэр Сенкевич доложил, что все службы сферы ЖКХ в Николаеве работают на полную мощность

В Николаеве по состоянию на 3 марта все службы в сфере ЖКХ работаю на полную мощность.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

КП «Николаевводоканал» работает 24/7. Вода есть. Отключение или ограничение предоставления этих услуг возможно только в случае аварийных ситуаций.

Также нет перебоев в работе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ЧАО «Николаевская ТЭЦ». Тепло подается. Специалисты предприятия продолжают выполнять свои обязанности 24/7.

КП «Николаевкоммунтранс» продолжает вывозить мусор.

Сообщить об аварийной ситуации или получить консультацию можно по телефону: +38 (0512) 751 588;

+38 (0512) 533 588;

+38(095)003 1588;

+38 (093) 170 1588;

+38 (067) 460 1588; Напоминаем, служба оперативного реагирования 1588 всегда на связи

Горожан просят не выходить на улицу без необходимости.