Вода из Днепра стала поступать на оккупированный Крымский полуостров

Северо-крымский канал начал заполнятся водой из украинской реки Днепр.

Об этом сообщает Informer.

Председатель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль уточнил, что вода поступает в минимальных объемах.

«Да, вода дошла в минимальных объемах, сейчас занимаемся ее анализом. Оборудование на нашей стороне готово, хотя еще очень много работы на той стороне, поэтому мы не можем пустить воду, которая обеспечит наполнение Северо-Крымского канала до того уровня, который нам нужен для заполнения водохранилищ», – заявил он.

Он так же добавил, то для обеспечения работы канала требуется провести работы по его обслуживанию на территории Херсонской области.

«Там надо и много чего закрывать, ремонтировать, оно всё поломанное – все перегородки, механизмы подъемные. Будем потихонечку работать».

Отмечается, что также был проведен сбора воды на анализ, которую в ближайшее время передадут в лабораторию Госкомводхоза, в Роспотребнадзор и Минэкологии.

«Получим результаты и посмотрим, что там за вода спустя восемь лет», – заключил он.

Известно, что в апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров была перекрыта. Однако на третий день войны, 26 февраля, Россия взорвала дамбу, блокировавшую воду в Крым.