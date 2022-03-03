В РФ оппозиционный телеканал «Дождь» временно приостанавливает свою работу

Руководство российского телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), заявило о временном приостановлении своей работы.

Об этом они сообщили в Facebook.

Заявление вышло после того, как Роскомнадзор направил телеканалу требование об «удалении фейков» о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины.

«Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу»», — сказала в эфире «Дождя» гендиректор канала Наталья Синдеева.

Известно, что канал работал с 2010 года.

Напомним, что из-за проблем, которые принесла развязанная Путиным война, российский олигарх Дерипаска приостанавливает работу НГЗ.