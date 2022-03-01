В «Укрзалізниці» сообщили об изменениях в расписании движения поездов сообщением Львов-Хелм с 4 марта

Начиная с 4 марта этого года, изменится расписание движения поездов, курсирующих по маршруту Львов – Хелм (Республика Польша) и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

С указанной даты поезд № 7614/7615 Львов – Хелм будет отправляться из Львова в 09:30 и прибывать в Хелм в 16:08; обратно со станции Хелм поезд отправится в 17:40 и прибывает во Львов в 01:40.

Поезд №7616/7617 Львов – Хелм будет отправляться из Львова в 14:00 и прибывать в Хелм в 20:32; обратно со станции Хелм поезд будет отправляться в 22:00 и прибывать во Львов в 05:25.

Поезд №7618/7619 Львов – Хелм будет отправляться из Львова в 20:30 и прибывать в Хелм в 03:10; обратно со станции Хелм поезд будет отправляться в 04:40 и прибывать во Львов в 13:30.

«Посадка в дизель-поезда, обслуживающие это сообщение, и в дальнейшем будет происходить в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям. По поводу возможных изменений в расписании, а также более подробной информации о прибытии/отправлении поездов просим внимательно следить за объявлениями на вокзале», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» опубликовала список эвакуационных поездов с горячих точек – проезд на них бесплатный.