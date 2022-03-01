«Если бы я не был Президентом, я бы присоединился к территориальной обороне», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что боится за жизнь своих близких, как любой человек, однако бояться за свою жизнь он не имеет права, поскольку является Президентом страны.

Об этом он сказал на пресс-конференции с иностранными журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

- Как и любой живой человек, мы все хотим жить. Я считаю, что если тот или иной человек не боится потерять жизнь свою или жизнь своих детей, я считаю, что это нездоровый человек. И потому, когда ты отправляешь кого-то на войну, как это сейчас там происходит, в другом государстве, и ты не думаешь о том, что эти люди уносят жизнь или могут погибнуть, - и ты этого не боишься, у тебя нет на этот счет эмоций, я считаю, что это ненормально, - сказал Зеленский.

- Что касается моей жизни: я Президент страны, и я просто не имею права на это. И даже если это есть у меня в душе, внутри, в тех или иных моментах. Я чувствую боль так же, как и каждый из вас, – отметил Глава государства. - Я боюсь представить себе, что у меня нет государства: тебя спрашиваю, откуда ты, а ты отвечаешь: такой страны нет. Я боюсь этого.