На эвакуационных поездах «Укрзалізниці» в Польшу вывезли уже более 300 детей

В «Укрзалізниці» сообщили, что продолжает эвакуировать детей за границу.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, дополнительный эвакуационный поезд, предназначенный для вывоза группы детей, отправился из Киева в польский Хелм вчера вечером.

Всего этим поездом выехали более 700 человек, из которых более 300 – это дети с инвалидностью. Кроме этого, поездом эвакуированы дети-сироты, лица с инвалидностью, родители и опекуны детей.

«Укрзалізниця» напоминает: посадка на эвакуационные поезда бесплатная, приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Актуальный график рейсов на следующий день публикуется ежедневно около 21:00.