Лукашенко подписал указ о внесении изменений в Конституции Беларуси, которые позволят ему еще дважды избираться

В пятницу, 4 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Решение республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики.

Об этом сообщает Lida News.

Известно, что 27 февраля, был проведен референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси. Люди, пришедшие голосовать, выкрикивали лозунги в поддержку Украины и публиковали в сеть фото того «как должен выглядеть бюллетень белоруса, который выступает против войны».

По данным ЦИК за принятие изменений и дополнений Конституции проголосовали 4 440 830 граждан, что составило 82,86% голосовавших.

С подписанием указа на территории Беларуси в силу вступают следующие пункты:

- проект исключает привлечение экс-президента к ответственности за действия, совершённые в рамках исполнения полномочий, он обладает неприкосновенностью; - прекративший исполнение полномочий президент сможет стать пожизненным членом Совета Республики; иными словами, он будет сохранять контроль над следующим президентом; - лидер оппозиции Светлана Тихановская не сможет участвовать в президентских выборах: поправки включают запрет на участие в выборах лиц, когда-либо имевших иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране; - реформа позволит избираться Лукашенко еще дважды, по аналогии с российским диктатором; - из документа исчез пункт о безъядерном и нейтральном статусе государства. Вместо него – формулировка «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств». Иными словами, Путин может при желании разместить в Беларуси ядерное оружие.

С проектом изменений и дополнений в Конституцию Беларуси можно ознакомится по ссылке.

Напомним ранее сообщалось, что в Черниговскую область зашли беларуские войска.