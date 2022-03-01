В условиях военного положения производственные компании ГК «Прометей» начали весенне-полевые работы

Работники агрохозяйств Компании «Прометей» ежедневно выходят в поля для проведения весенне-полевых работ, даже в военное время.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Несмотря на военную ситуацию в стране, производственные компании группы заблаговременно подготовили технику, приобрели необходимые материально-технические ресурсы и в оптимальные агротехнические сроки приступили к полевым работам, - отмечается в сообщении.

«Мы не можем остановить рабочий процесс, поскольку, обеспечивая свой производственный цикл - мы обеспечиваем будущий урожай, будущее страны и наших детей. Сейчас, как никогда, понимаешь истинную ценность хлеба, понимаешь, насколько важно, чтобы он был на столах наших украинцев. И это уже наша работа, ответственность нашей команды», - отметили в компании «Прометей».

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день ГК «Прометей» выделила 2 направления работы: ПОМОЩЬ АРМИИ и ПОДДЕРЖКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. Оба направления сейчас являются для Компании стратегическими.

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