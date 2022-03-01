В Украине начали использовать станции спутникового интернета StarLink

«Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» начал использовать станции спутникового интернета StarLink.

Об этом сообщил генеральный директор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

Известно, что американский предприниматель Илон Маск откликнулся на просьбу вице-премьера Украины Михаила Федорова, и 28 февраля первая партия станций прибыла в Украину.

«Получили от партнеров первую партию оборудования Starlink для обеспечения резервных каналов связи для управления ГТС. Они особенно нужны в зоне боевых действий, где возможны проблемы с каналами данных. Уже установили и стали использовать», - написал он.

Напомним, что ранее SpaceX установили станции Starlink на Фиджи, чтобы подключить Тонга к спутниковому интернету.