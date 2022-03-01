Замазеева заявила, что в Николаеве создана специальная онлайн-таблица потребностей медучреждений: «Отмечайте то, что вы можете закрыть и вперед!»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что тысячи николаевцев откликнулись на просьбу о помощи и приносят все, что могут в наши больницы и гуманитарные штабы. В частности, создана специальная таблица, где горожане могут посмотреть, что еще необходимо и везти по нужному адресу.

Об этом она написала в Телеграмм.

При этом Замазеева попросила не нести последние запасы из своих домашних аптечек в больницы, потому что это малоэффективно.

«Координацией обеспечения лекарственными средствами наших больниц занимается Управление здравоохранения Николаевской ОГА. Всю гуманитарную помощь в виде медикаментов и медицинских средств мы направляем на них. Именно они находятся в круглосуточном контакте с нашими врачами из всех медицинских учреждений региона», - говорится в сообщении.

Также она добавила, что создана специальная онлайн-таблица потребностей наших медучреждений и если местные жители хотят чем-то помочь, то в таблице можно отмечать те потребности, которые люди могут закрыть и везти их куда нужно.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yHqbUzG7x0PlnTgjjfx9Unn8xcvOrk7IycmdFnVGrk0/htmlview (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yHqbUzG7x0PlnTgjjfx9Unn8xcvOrk7IycmdFnVGrk0/htmlview%20https:/docs.google.com/spreadsheets/d/1yHqbUzG7x0PlnTgjjfx9Unn8xcvOrk7IycmdFnVGrk0 /htmlview)