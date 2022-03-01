Геращенко опубликовал список захваченных в плен российских оккупантов и призвал их матерей лично забрать сыновей из Киева

Советник Министра Внутренних Дел Украины Антон Геращенко предоставил списки захваченных в плен российских оккупантов, а так же сообщил о том, что их матери могут лично забрать своих сыновей в столице Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Для того, чтобы вернуть своих сыновей матерям необходимо позвонить на горячую телефонную линию министерства Обороны Украины - «Вернись живые из Украины» 38(089)4201860; 38(089)4201861; 38(089)4201862. Однако перед этим следует перейти на Telegram-канал «Ищи своих», чтобы убедится, в том, что они не пополнили список погибших.

В случае получения подтверждения того, что российские военнопленный жив – матери должны лично добраться до Киева. Геращенко предоставил инструкцию как это можно сделать:

«Добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси до Польской границы. Затем из-за того, что Польша должна будет добраться до КПП с Украиной. Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут Вам вашего сына», - написал он.

Советник министра отметил, что украинцы, в отличи от «путинских фашистов», не воют с материями и их пленными детьми.

«Матери России, приезжайте в Киев и забирайте Ваших сыновей», - подчеркнул он.

Геращенко также опубликовал списки военнопленных и добавил, что «таких списков будет еще очень много».

Напомним, что ранее, попавший в плен в Вознесенске российский оккупант рассказал, как их разгромили