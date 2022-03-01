В полиции заверили, что продолжают в Николаеве бороться с диверсантами, мародерами и другими преступниками

Силы сотрудников николаевской полиции направлены на борьбу с диверсантами, мародерами, преступниками, пытающимися дестабилизировать оперативную обстановку в регионе.

Об этом Полиция Николаевской области сообщила в Facebook.

На данный момент, улицы города патрулируют более 40 полицейских экипажей, 30 нарядов патрульных полицейских, 25 следственно-оперативных групп и 50 автопатрулей полиции.

Уточняется, что николаевской полиции также помогают сотрудники военной службы и херсонские полицейские. В полиции акцентировали внимание на том, что ситуация в Николаевской области контролируется.

Сотрудники полиции поблагодарили бдительных граждан за более чем 450 различных сообщений за минувшие сутки, 3 марта.

Напомним, что ранее в Украине приняли закон, что за мародерство, диверсии, госизмену преступник получит пожизненное заключение.