«Из роты в 100 человек живых осталось 4»: в РФ сенатор заговорила о значительных потерях российской армии в Украине

Российская сенатор Людмила Нарусова заявила о тяжелых потерях российской армии в Украине.

Нарусова приняла участие в рассмотрении поправок в уголовный кодекс РФ, вероятно, речь идет о наказании за антивоенные призывы.

- Вчера из зоны боевых действий были выведены как раз те срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек живых осталось 4. Я обращалась… подтвердите эту информацию… Военное ведомство, которое отказывается подтвердить, это как? – сказала она.

«Новая газета» публикует еще один комментарий Нарусовой относительно войны России в Украине.

- Дело не только в жертвах. Я сегодня была в Комитете солдатских матерей, который просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными туда. Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит!