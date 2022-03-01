Украину согласились принять в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО для обмена опытом

Представители 27 стран-спонсоров Управляющего комитета Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в составе Руководящего комитета единогласно проголосовали за то, чтобы принять Украину в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО как участника-контрибутора.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Полковник Яак Тариен, директор Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО заявил, что участие Украины в работе Центра усилит обмен киберопытом с другими странами-участницами. Украина может поделиться ценным опытом из первых рук по отношению к некоторым противникам в области кибербезопасности, который можно будет использовать для дальнейших исследований, обучения и тренировки.

«Возможности и знания исходят из опыта, а Украина, безусловно, имеет ценный опыт предыдущих кибератак, которым может поделиться с ОЦПТКО НАТО. Эстония как страна, принимающая у себя ОЦПТКО НАТО, уже долгое время сотрудничает с Украиной в вопросах усиления ее способности обеспечивать кибербезопасность и устойчивость, поэтому мы приветствуем решение членов ОЦПТКО НАТО, согласившихся на членство Украины», - прокомментировал Министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

После того, как Украина направила письмо, в котором подтвердила свой интерес в присоединении к ОЦПТКО НАТО как участника-контрибутора, вопрос о ее членстве был поставлен на голосование в Руководящем комитете. Центр уже привлекал в свой состав страну за пределами НАТО.

Справка:

ОЦПТКО НАТО – аккредитованный в НАТО хаб по киберинформации, исследовательский центр и орган, осуществляющий подготовку и тренировку специалистов по кибербезопасности. Международная военная организация со штаб-квартирой в Таллинне сосредоточена на проведении междисциплинарных прикладных исследований, проведении консультаций, подготовке и тренировке специалистов в области кибербезопасности.