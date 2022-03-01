НБУ собрал почти 8 миллиардов гривен пожертвований Вооруженным силам Украины

В Украине по состоянию на 4 марта на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 7,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира). Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 5,4 миллиарда гривен в частности:

- на нужды Национальной гвардии Украины – 450 миллионов: - Национальной полиции Украины – 850 миллионов; - Министерства обороны Украины – 3,7 миллиарда; - Государственной пограничной службы – 420 миллионов.

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 2,4 миллиарда гривен.

Реквизиты для поддержки ВСУ доступны по ссылке.