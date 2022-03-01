Специалисты «Николаевоблэнерго» под охраной завтра поедут по селам восстанавливать электроснабжение

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что завтра работники Николаевоблэнерго поедут по поселкам и другим местам, чтобы возобновить электроснабжение, которое отсутствует уже более пяти дней.

Об этом он заявил в эфире 4 марта, передает «Преступности.НЕТ».

— По Воскресенску и по другим местам, где проблемы с энергетикой. Завтра возьмем людей с облэнерго и будем их охранять, повезем, чтобы они восстановили электроснабжение, - сообщил мэр.

Отметим, что без электричества около недели живут жители Полигона, Воскресенска, Мешково-Погорелово.