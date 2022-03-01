Жуков заявил, что полицией Николаевщины теперь руководит Данила – Шайхет записал видео и отчитался, что он на месте

Евгений Жуков Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков («Маршал») сообщил, что теперь ГУНП в Николаевской области возглавил начальник патрульной полиции области Виталий Данила.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Ну чтож, как всё быстро меняется) Николаев. Был там у вас такой начальник главка міліціонер Шайхет, которой доил там всех и н***я не помогал простым гражданам. Так и получилось, враг пришёл) Шайхет с***ался. Защітнік х**в) И губернатор принял решение назначить главным полицейским Николаевской области, просто пласмассового патрульного Виталика Данилу. Потому что ребята высокомотивированные и правильные!» – написал Жуков.

Сергей Шайхет Вскоре ему ответил Сергей Шайхет. Он записал видео, которое разместил на своей странице в Facebook.

– Сегодня, 20:40, 4 марта. Нахожусь на своем рабочем месте. Вместе с личным составом выполняю свои должностные обязанности как начальник ГУНП в Николаевской области. Не поддаюсь панике. Полиция Николаевщины продолжает работать в усиленном режиме. И поверьте, давно забыли, что такое сон, – отметил Шайхет.

Также он обратился к Евгению Жукову.

– Обращаюсь к товарищу с позывным «Маршал». Очень удивлен, что в такое тяжелое для страны время вы находите время для распространения различных фейков. Надеюсь, вы понимаете позорные последствия ваших действий. Не занимайтесь самопиаром. Займитесь лучше работой.

«Обмен любезностями» продолжился в комментариях к видео Шайхета.

Напомним, ранее появилась информация, что руководить ГУНП в Николаевской области будет полковник полиции Игорь Король, который до этого возглавлял полицию Херсонской области. Однако вскоре стало известно, что он возглавил в Николаевской области приданные силы полиции.