В первый день Паралимпиады-2022 украинцы завоевали три медали

В первый соревновательный день Параолимпийских игр сборная Украины завоевала три медали в категории «биатлон».
Об этом сообщает «Суспільне».
Первый набор медалей был разыгран в сидячем классе среди женщин, 19-летнего украинка, Анастасия Лалетина финишировала десятой. А «Золото» выиграла американка украинского происхождения Оксана Мастерс.
Однако в следующих трех спринтах украинцы приобрели награды. Первая медаль Пекина-2022 завоевал Тарас Радь, он стал вицечемпионом в спринте.
Второе «серебро» для Украины выиграла Людмила Ляшенко, которая также финишировала второй в спринте.
Первую золотую медаль для Украины завоевал 33-летний Григорий Вовчинский в спринте в классе стоя. Украинец прошел спринтерскую дистанцию без промахов, опередивши ближайшего соперника на 46 секунд.
Для Вовчинского - это седьмая медаль в карьере Паралимпийских игр, и вторая золотая.
Отмечается, что у всех украинских медалистов поражение опорно-двигательного аппарата.
Известно, что спортсменам из России и Беларуси запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине.
Напомним, что 20 февраля, закончились зимние Олимпийские игры - 2022. В них победила сборная Норвегии.