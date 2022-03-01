В первый день Паралимпиады-2022 украинцы завоевали три медали

В первый соревновательный день Параолимпийских игр сборная Украины завоевала три медали в категории «биатлон».

Об этом сообщает «Суспільне».

Первый набор медалей был разыгран в сидячем классе среди женщин, 19-летнего украинка, Анастасия Лалетина финишировала десятой. А «Золото» выиграла американка украинского происхождения Оксана Мастерс.

Тарас Радь Однако в следующих трех спринтах украинцы приобрели награды. Первая медаль Пекина-2022 завоевал Тарас Радь, он стал вицечемпионом в спринте.

Второе «серебро» для Украины выиграла Людмила Ляшенко, которая также финишировала второй в спринте.

Первую золотую медаль для Украины завоевал 33-летний Григорий Вовчинский в спринте в классе стоя. Украинец прошел спринтерскую дистанцию без промахов, опередивши ближайшего соперника на 46 секунд.

Григорий Вовчинский Для Вовчинского - это седьмая медаль в карьере Паралимпийских игр, и вторая золотая.

Отмечается, что у всех украинских медалистов поражение опорно-двигательного аппарата.

Известно, что спортсменам из России и Беларуси запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине.

Напомним, что 20 февраля, закончились зимние Олимпийские игры - 2022. В них победила сборная Норвегии.