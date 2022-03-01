В Мариуполе российские оккупанты не прекращают обстрелы, несмотря на договоренности – эвакуация населения пока отменена

В Мариупольском городском совете сообщили, что эвакуация мирного населения переносится из-за российской стороны, которая не придерживается режима тишины.

Об это они написали в Телеграмм.

«В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения перенеслась», - говорится в сообщении.

Всех мариупольцев попросили разойтись и проследовать в места укрытия. Дополнительную информацию об эвакуации пообещали разместить в ближайшее время.

«На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора», - добавили в Мариупольском горсовете.

Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей.