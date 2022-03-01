На Николаевщине работает почти 150 аптек

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05.03.2022 13:22

В Николаевской ОГА опубликовали список работающих аптек по состоянию на субботу, 5 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Отмечается, что аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

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