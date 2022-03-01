В случае истечения срока действия банковской карты, перевыпускать ее не нужно. ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней.
Об этом сообщает Верховная Рада.
В случае истечения срока действия карты в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и обналичивания.
«Вниманию всех клиентов: в случае истечения срока действия вашей платежной карты не нужно перевыпускать или менять на новую. Посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни», - указано в сообщении.