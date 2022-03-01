ГК «Прометей» не собирается сворачивать партнерские программы для украинских аграриев

Невзирая на финансовые ограничения военного времени Компания «Прометей» объявила о продолжении работ в рамках Специальных программ финансирования фермеров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поскольку ситуация с нехваткой оборотных средств у фермеров сейчас значительно усугубилась, Команда «Прометея» приняла решение, как и ранее, осуществлять продажи не только за «живые» деньги. Аграрии могут не только приобрести или обменять урожай на необходимую продукцию: минеральные удобрения, СЗР или семена на выгодных условиях, но и получить возможность финансирования под будущий урожай без ограничения по минимальным объемам дальнейших поставок.

«Сейчас, когда весенняя посевная кампания без приуменьшения находится на грани срыва, наша опция финансирование под будущий урожай - это альтернатива банковским инструментам, которые сейчас в большинстве своем недоступны. Мы знаем своих партнеров, с некоторыми из которых сотрудничаем десятилетиями, и понимаем, насколько важна сейчас для них поддержка большой агрокомпании, сотрудничество с которой уже отлажено», - сообщает ГК «Прометей».

«Наше решение по партнерским программам для аграриев сегодня – означает завтра хлеб на наших столах. Поддержка фермерского хозяйства в проведении весенней посевной кампании не менее важна, чем посевная крупных аграриев-производственников. Каков будет урожай и результат- покажет время. Но мы позаботились о том, чтобы накануне посевной любой наш фермер получил все необходимое для полевых работ», - прокомментировали инициативу представители пресс-службы компании.

В сообщении также отмечается, что в дальнейшем компания намерена проработать дополнительные опции партнерских программ, сформировав т.н. антикризисную дорожную карту сотрудничества группы со своими агро-клиентами.

Все Буде Україна! Слава Україні!