В Кульбакино специалисты «Николаевводоканала» под звуки взрывов ликвидировали утечку воды

Специалисты КП «Николаевводоканал» под звуки взрывов ликвидировали утечку воды в микрорайоне Кульбакино.
Об этом сообщает предприятие.
«Война войной, а николаевцам нужна вода! Уже не первый день именно эти слова являются мотивацией работников КП «Николаевводоканал», - говорится в сообщении.
Так, от жителей микрорайона Кульбакино поступило сообщение, что по улице Знаменской, 41 утечка воды из-под земли. Аварийной бригаде, под звуки взрывов, пришлось делать разрытие и через несколько часов работники ликвидировали проблему.
«Главное, что сейчас местные жители уже с водоснабжением», - добавили на предприятии.