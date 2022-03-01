В Кульбакино специалисты «Николаевводоканала» под звуки взрывов ликвидировали утечку воды

Специалисты КП «Николаевводоканал» под звуки взрывов ликвидировали утечку воды в микрорайоне Кульбакино.

Об этом сообщает предприятие.

«Война войной, а николаевцам нужна вода! Уже не первый день именно эти слова являются мотивацией работников КП «Николаевводоканал», - говорится в сообщении.

Так, от жителей микрорайона Кульбакино поступило сообщение, что по улице Знаменской, 41 утечка воды из-под земли. Аварийной бригаде, под звуки взрывов, пришлось делать разрытие и через несколько часов работники ликвидировали проблему.