Двое николаевских полицейских во время войны поженились по упрощенной процедуре: «Поженились и сразу продолжили нести службу»

В Доманевке полицейские по упрощенной процедуре заключили брак и снова заступили на службу.
Об этом сообщили в Доманевском поселковом совете.
«Еще одна семья полицейских объединила свои сердца в этот лихой час. Дознаватель сектора дознания Татьяна Шестова и оперуполномоченный сектора уголовного розыска Александр Трощенко из отделения полиции №2 Вознесенского районного управления полиции по упрощенной процедуре заключили брак в Доманевском поселковом совете. От всей полицейской семьи поздравляем молодую семью. Они поженились и продолжили нести службу!», – говорится в сообщении.