Мэр Вознесенска сообщил, что сегодня займутся восстановлением света и газа в селах, эвакуацией жителей и производством хлеба

Городской голова Вознесенска Евгений Величко рассказал о планах на воскресенье, 6 марта.

Об этом сообщает Вознесенский вестник.

Так, городские службы планируют заняться восстановлением критической инфраструктуры, а именно восстановлением электроснабжения в центре Вознесенска, Раково, Новогригоровка и газоснабжения в Таборовке и Болгарке.

Продолжится работа над гуманитарными коридорами в Болгарке, обеспечением хлебозавода для производства хлеба.

Также будут организована подготовка к эвакуации жителей, организация первых автобусов в Польшу или безопасное место на западной Украине. Это касается женщин и детей, пенсионеров, мужчин на границе пропускать не будут.