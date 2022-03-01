«Николаевэлектротранс» сообщил маршруты, по которым курсируют троллейбусы и трамваи

В воскресенье, 6 марта, в Николаеве продолжает работать электротранспорт.
Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс».
Маршруты троллейбусов:
- 3-я Слободская – микрорайон Намыв (с берегом);
– ул. Строителей – железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский».
Маршруты трамваев:
- №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб – 6-я Слободская»);
- №3 (ЧСЗ – 10-я Военная);
- №6 (Промзона – Центральный рынок).
Отмечается, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.
Ориентироваться на перемещение транспорта по городу можно с помощью мобильных приложений CityBus и EWay.