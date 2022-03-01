«Николаевэлектротранс» сообщил маршруты, по которым курсируют троллейбусы и трамваи

В воскресенье, 6 марта, в Николаеве продолжает работать электротранспорт.

Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс».

Маршруты троллейбусов:

- 3-я Слободская – микрорайон Намыв (с берегом);

– ул. Строителей – железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский».

Маршруты трамваев:

- №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб – 6-я Слободская»);

- №3 (ЧСЗ – 10-я Военная);

- №6 (Промзона – Центральный рынок).

Отмечается, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.

Ориентироваться на перемещение транспорта по городу можно с помощью мобильных приложений CityBus и EWay.