«Несмотря на пули над головой и бомбы, которые летели с воздуха»: Николаевские железнодорожники спасли от уничтожения много подвижного состава

В сети опубликовали подборку героических поступков сотрудников железной дороги в Украине, в их числе - подвиги работников Николаева.

Об этом сообщил экс-народный депутат Сергей Лещенко.

«За каждым этим поступком-люди, которые просто выполняли свою работу. Но делали это в условиях самопожертвования, несмотря на пули над головой и бомбы, которые летели с воздуха», - сказано в сообщении.

Во время артиллерийских обстрелов и бомбежек Николаева один из руководителей городского депо и машинист-инструктор организовали выведение около 50 единиц тягового подвижного состава, в том числе американский тепловоз «Тризуб» и все тепловозы 2ТЕ-10. Также, на следующий день по станции Николаев-Пассажирский был эвакуирован восстановительный поезд.

Несмотря на бомбардировки Херсона, машинист-инструктор по депо Николаева смог вывезти все тепловозы серии 2те-10 и ЧМЕ-3.

Во время артиллерийских обстрелов машинист-инструктор николаевского депо выводил тепловозы «Тризуб» и 2ТЕ-10 из города.

В свою очередь, в условиях боевых действий машинисты из депо Христиновка в Черкасской области вывезли из Николаева три дизель-поезда.

Машинист и помощник машиниста дизель-поезда из депо Одесса-Застава управляли дизель-поездом из Одессы во Львов, осуществляя эвакуацию пассажиров. Уточнятся , что перед этим поезд удалось вытащить из Бессарабии, где он рисковал быть отрезан.

При обходе железнодорожных путей монтер из подразделения «Одесская дистанция пути» нашел установленную диверсантами взрывчатку. Он известил об этом военных.

Отмечается, что это лишь несколько из множества примеров подвигов украинских железнодорожников.

Напомним, что ранее в «Укрзалізниця» предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза тел российских оккупантов.