«Нет войне!»: жители разных городов РФ продолжают выходить на митинги в поддержку Украины

Не смотря на жестокие запреты, граждане России снова вышли на пикеты с требованием прекратить военные действия на территории Украины.
Об этом сообщают российские СМИ и соц.сети.
Уточняется, что главный митинг начался в 14:00 (в 13:00 по киевскому времени) на Манежной площади в Москве. Россиянам рассылали видеоролик с призывом прийти и выступить за мир в Украине.
«Послушай. Это не моя Россия, это Путина. Не моя война, Путина. Не я опозорил мою родину, это Путин. Нет! Я не Путин. Вот моя Россия. Она нуждается во мне, как никогда сейчас. Вот мои россияне, честные, свободные. 6 марта в 14:00. Выходи», - говорится в ролике.
К площади прибыли около 20 автобусов полиции. У прохожих выборочно проверяют документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход.
Во время задержания ОМОНом россиянин пел гимн Украины.
В свою очередь, в Екатеринбурге полицейские повалили участника акции в снег на набережной, а потом увели, заломив руки. Снимавшую это журналистку вытолкнули с места со словами, что она «мешает сотрудникам полиции».
Протестующие также собрались на площади Революции в Красноярске и улицах Томска и Омска. Однако силовики активно подавляют акции протеста.
Жители Томска вышли на улицу в плакатами, рисунками и надписями на лице и одежде.
К антивоенным пикетам активно готовятся в Санкт-Петербурге. Отмечается, что около Гостиного двора дежурит ОМОН, а на Думской улице подготовили автобусы для задержанных.
По состоянию на 14:10, в 35 городах РФ задержано 1622 человека.
К слову, на митингах задерживают не только участников, но и журналистов, пытающихся осветить события. Так, во время прямого эфира сотрудники полиции напали со спины на журналиста SOTA Федора Орлова, несмотря на то, что он был c пресс-картой, ред.заданием и в униформе.
Журналистов задерживают в Санкт-Петербурге, среди них фотокорреспондент Елена Лукьянова. У нее также были при себе все необходимые документы. Причину задержания силовики не объяснили.
Позже в Москве перевернулся автозак, который перевозил задержанных на антивоенных пикетах. Уточняется, что автомобиль полиции после столкновения с легковушкой врезался в столб.
Известно, что параллельно с этим массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов проходят в Херсоне.
Напомним, что ранее акции протеста в поддержку Украины прошли в разных странах мира.