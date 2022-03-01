«Нет войне!»: жители разных городов РФ продолжают выходить на митинги в поддержку Украины

Не смотря на жестокие запреты, граждане России снова вышли на пикеты с требованием прекратить военные действия на территории Украины.

Об этом сообщают российские СМИ и соц.сети.

Уточняется, что главный митинг начался в 14:00 (в 13:00 по киевскому времени) на Манежной площади в Москве. Россиянам рассылали видеоролик с призывом прийти и выступить за мир в Украине.

«Послушай. Это не моя Россия, это Путина. Не моя война, Путина. Не я опозорил мою родину, это Путин. Нет! Я не Путин. Вот моя Россия. Она нуждается во мне, как никогда сейчас. Вот мои россияне, честные, свободные. 6 марта в 14:00. Выходи», - говорится в ролике.

К площади прибыли около 20 автобусов полиции. У прохожих выборочно проверяют документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход.

Во время задержания ОМОНом россиянин пел гимн Украины.

В свою очередь, в Екатеринбурге полицейские повалили участника акции в снег на набережной, а потом увели, заломив руки. Снимавшую это журналистку вытолкнули с места со словами, что она «мешает сотрудникам полиции».

Протестующие также собрались на площади Революции в Красноярске и улицах Томска и Омска. Однако силовики активно подавляют акции протеста.

Жители Томска вышли на улицу в плакатами, рисунками и надписями на лице и одежде.

К антивоенным пикетам активно готовятся в Санкт-Петербурге. Отмечается, что около Гостиного двора дежурит ОМОН, а на Думской улице подготовили автобусы для задержанных.

По состоянию на 14:10, в 35 городах РФ задержано 1622 человека.

К слову, на митингах задерживают не только участников, но и журналистов, пытающихся осветить события. Так, во время прямого эфира сотрудники полиции напали со спины на журналиста SOTA Федора Орлова, несмотря на то, что он был c пресс-картой, ред.заданием и в униформе.

Журналистов задерживают в Санкт-Петербурге, среди них фотокорреспондент Елена Лукьянова. У нее также были при себе все необходимые документы. Причину задержания силовики не объяснили.

Позже в Москве перевернулся автозак, который перевозил задержанных на антивоенных пикетах. Уточняется, что автомобиль полиции после столкновения с легковушкой врезался в столб.

Известно, что параллельно с этим массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов проходят в Херсоне.

Напомним, что ранее акции протеста в поддержку Украины прошли в разных странах мира.