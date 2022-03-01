В Николаевской области объявили общую мобилизацию военнообязанных и резервистов

Военный комиссар Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки издал приказ от 3 марта 2022 №52 «О проведении общей мобилизации на территории Николаевской области».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Далее приводим текст приказа без изменений.

Увага! Офіційна інформація

Наказ військового комісара Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки «Про проведення загальної мобілізації на території Миколаївської області» від 03.03.2022 №52

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на виконання Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №69/2022 “Про загальну мобілізацію”, відповідно до законів України “Про військовий обов’язок і військову службу” та “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, з метою належного виконання поставлених перед Миколаївським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки завдань наказую:

1. Начальникам районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у взаємодії з керівниками районних державних адміністрацій (міськими головами) провести на території Миколаївської області загальну мобілізацію людських і транспортних ресурсів в обсягах та у терміни, визначені мобілізаційними планами.

2. Районним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки у взаємодії з районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування із залученням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів усіх форм власності, житлово-експлуатаційних організацій та домовласників організувати і забезпечити в установленому порядку:

- негайне оповіщення та здійснення призову військовозобов’язаних та резервістів, оповіщення постачальників транспортних засобів і техніки національної економіки, яка залучається для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань;

- явку військовозобов’язаних та резервістів на збірні пункти або у військові частини у терміни та за адресами, вказаними у мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках;

- увільнення військовозобов’язаних та резервістів, які призиваються на військову службу, від виконання обов’язків з виплатою їм заробітної платні, збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку у відповідності до статті 39 Закону України “Про військовий обов‘язок і військову службу”, статті 119 Кодексу Законів про працю;

- доставку та передачу транспортних засобів і техніки у терміни, в обсягах та за адресами, визначними у зведених (часткових) нарядах на поставку техніки під час мобілізації;

- роботу військово-лікарських комісій у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів резервістів та військовозобов’язаних за спрощеною процедурою, в тому числі забезпечення протиепідеміологічних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19);

- призов громадян по мобілізації до військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України за спрощеною процедурою;

- організацію роботи системи елементів бази мобілізаційного розгортання для належного виконання визначених завдань та організацію роботи груп контролю за виконанням заходів оповіщення, призову людських мобілізаційних ресурсів та техніки Національної економіки України;

- охорону громадського порядку під час проведення оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів до збірних пунктів та військових частин;

- дотримання законодавства з питань соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їх сімей щодо осіб, які призиваються на військову службу під час мобілізації;

- розшук громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

- постійне інформування населення про хід призову громадян на військову службу під час мобілізації;

- залучення громадських та волонтерських організацій щодо надання допомоги у проведенні призову громадян на військову службу під час загальної мобілізації.

3. Організувати взаємодію з районними підрозділами Національної поліції України для підтримання правопорядку в місцях дислокації районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виявлення та ізоляцію осіб, які підбурюють інших на невиконання військового обов’язку.

Крім того, застосовувати в роботі вимоги частини третьої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, згідно з якими органи Національної поліції України зобов’язані у встановленому законом порядку за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки доставляти до них осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Наказ оголосити в засобах масової інформації та довести до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, місцевих державних адміністрацій, органів державної влади згідно з розрахунком розсилки.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Військовий комісар Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Сергій ІВАНОВ