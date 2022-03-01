На Николаевщине собирают подписи под обращением, чтобы НАТО закрыло небо над Украиной

Николаевцы активно приобщаются к сбору подписей под обращением о закрытии неба над Украиной, чтобы вражеские самолеты и ракеты не могли атаковать наши школы, больницы, детские сады, мирные города и поселки.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.