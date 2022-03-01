На Николаевщине собирают подписи под обращением, чтобы НАТО закрыло небо над Украиной

Николаевцы активно приобщаются к сбору подписей под обращением о закрытии неба над Украиной, чтобы вражеские самолеты и ракеты не могли атаковать наши школы, больницы, детские сады, мирные города и поселки.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.
«Николаевский районный совет, как и Николаевский облсовет, уже высказал позицию и обратился к мировым лидерам с требованием о закрытии неба для оккупационных самолетов и ракет! Сегодня большинство наших депутатов всех уровней, каждый на своем направлении, приобщились к совместной борьбе Украины и Украинского народа против российских оккупантов. Кто в рядах терробороны, кто полностью включился в работу Гуманитарного штаба Николаевщины, кто в своих общинах организует помощь гражданам. Только вместе мы победим! Слава Украине!» - подчеркнула Замазеева.