В Украине временно разрешили продавать большинство лекарств без рецепта

Министерство здравоохранения Украины разрешило отпуск большинства рецептурных препаратов без рецепта врача.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также врачам дали возможность выписывать бумажные рецепты в случае невозможности выписки электронных.

Кроме того, провели мониторинг цен на лекарственные средства в аптечных сетях, по результатам которого провели встречу с владельцами крупнейших сетей.

«Цены на лекарства не должны и не будут расти во время войны», - заявил Ляшко.

Также урегулировали вопросы учета и табелирования медицинских работников, которые из-за действий оккупантов не могут добраться до своего учреждения здравоохранения, но не остались дома, а пошли работать в ближайшую больницу или в терроборону.