Украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал почета вместе с россиянками

Украинская гимнастка, 15-летняя Даниэлла Батрона отказалась подниматься на пьедестал почета вместе с российскими спортсменками.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Украинка заняла третье место в упражнениях на разновысоких брусьях на этапе Кубка Мира в Дохе, а первые два места оказались за россиянками Викторией Листуновой и Марией Минаевой. Во время награждения Батрона решила подняться на пьедестал отдельно от них.

Напомним, ранее украинская спортсменка на UFC 272 одержала победу над казахско-российской оппоненткой.