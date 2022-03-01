Tik-Tok временно закрывается в России

Сервис Tik-Tok временно приостанавливает свою работу в России, в связи с законом об уголовной ответственности за так называемые «фейки» о действиях ВС РФ на территории Украины.

Об этом они сообщили в своем Twitter.

«В свете нового российского закона «поддельных новостей» у нас нет выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент на нашу видео службы, в то время как мы рассмотрим безопасность последствий этого закона. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута», - написали они.

Позже они добавили, что будут продолжать оценивать «развивающиеся обстоятельства в России», чтобы определить, когда работу сервиса можно будет возобновить.

Напомним, что ранее в России официально заблокировали Facebook и Twitter.